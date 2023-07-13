Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!

Güneşe fazla maruz kalma durumunda meydana gelen güneş çarpmasından en çok yaşlılar ve çocukların etkilendiğini ifade eden Dr. Serdal Baysal, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Çok sıcak ve çok nemli havalarda vücut ısısının gereğinden fazla yükselmesinin vücutta ve beyin hücrelerinde hasara sebebiyet verdiğini söyleyen Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bu durumun beyin kanamasına yol açabileceğini belirtti. Dr. Baysal, güneş çarpması sonucu beyinde meydana gelen hasarın seviyesi ile ilişkili kalıcı veya geçici nörolojik bozuklukların ortaya çıkabileceğini kaydetti. Aşırı sıcaklardan en çok küçük çocuklar, yaşlılar, kanser hastaları, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalar, tansiyon ve şeker hastalığı gibi metabolik ve kronik hastalığı olanların etkilenebileceğini aktaran Dr. Baysal, "Yaz aylarında dikkatsiz güneşlenme neticesi sağlıklı insanlar da sıcak havalardan etkilenir" dedi.

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Güneş Çarpmasında ne yapılmalı?

Güneş çarpmasına maruz kalan kişilerde bacaklarda kramp, karın ağrısı, bulantı, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Baysal, "Böyle bir durumla karşılaşıldığında kişinin üzerindeki fazla giysilerin çıkartılıp, gölge ve hava akımı olan bir yere alınması gerekir. Güneş çarpması durumunda kişiye mineral içeriği zengin olduğu için tuzlu ayran ve su içirilmesi tavsiye edilir. Kramp geliştiyse kesinlikle masaj yapılmaması da önemlidir. Güneş çarpmasına maruz kalan kişiye soğuk kompres uygulanması ve kişinin soğuk su ile duş almasında fayda vardır. Klima ve vantilatörler de vücut ısısının düşürülmesinde etkilidir" diye konuştu.

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