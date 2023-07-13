Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!

Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni vefat etti.
Elhüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pendik'te tedavi gördüğü Emsey Hastanesinde, öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.
Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un cenazesinin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
"Ülkemizin Manevi Rehberlerinden"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."
Sosyal Medya Paylaşımı
Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023
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