Bakan Bolat duyurdu! Türkiye ihracat tarihinde ilk kez yüzde 1 seviyesini geçti!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü'nün yayımladığı istatistikler üzerinden Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı hakkında açıklama yaptı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı 2023 yılı ilk çeyreğinde önceki dönemlerdeki artış trendine devam ederek yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı.

Bakan Bolat resmi sosyal medya hesabından detaylarını açıkladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye'nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı %1,01 seviyesine yükselmiştir.

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2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır."

Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır.… pic.twitter.com/momznOcRyF Haberin Devamı July 13, 2023

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