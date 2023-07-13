NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"

Geçtiğimiz hafta, Real Madrid'in önemli bir futbol yeteneği olan genç oyuncu Arda Güler'le anlaşma sağladığı duyuruldu.

Arda, Real Madrid'e 6 yıl boyunca bağlayan kontratı imzalayarak, dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor ve hatta NATO Liderler Zirvesi'ne kadar etkisini sürdürdü.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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ÇOK BÜYÜK FUTBOLCUYMUŞ!

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

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