Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, çok ilginç görüntüler oluştu

Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yayla arazisinde otlatılan koyunlar karayolunu kullanarak karşıya geçince trafik kısa süreliğine durdu.

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Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yayla arazisinde otlatılan koyunlar karayolunu kullanarak karşıya geçince trafik kısa süreliğine durdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan ve besicilik yapan köylüler, hayvanlarını yaz boyunca yüksek rakımlı arazilerde otlatıyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan yaylaları doğal bitki örtüsü, geç kuruması ve yaz boyunca havanın serin geçmesi nedeniyle tercih ederken, Ardahan-Artvin karayolu üzerinde bulunan 2540 rakımlı Çığ gelenler bölgesi de bölgedeki köy halkı tarafından en fazla tercih edilen alanlardan biri oldu. Köylüler küçük baş hayvanlarını burada otlatırken bazen de karayolunu kullanarak hayvanları karşıdan karşıya geçiriyor.

TRAFİKTE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyü karayolunda karşıdan karşıya geçiren çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti.

KAYNAK: İHA

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