THODEX kurucusuna rekor ceza! 40 bin yıla kadar hapsi istendi!

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer Hakkında Hapis Cezası Talebi

Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, hakkında ağır bir ceza talebiyle karşı karşıya. Cumhuriyet Savcısı, Özer'in toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. İşte detaylar...

Uzun Süren Takip ve Araştırmalar Sonucunda Özer Türkiye'ye İade Edildi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nın iade kararıyla Türkiye'ye getirildi. Uzun süren takip ve araştırmaların ardından Kırmızı Bültenle aranan Özer, Türkiye'de yakalandı. İşte Özer'in iade süreci ve tutuklanmasıyla ilgili detaylar...

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Cumhuriyet Savcısı Tarafından Mütalaa Verildi, Ağır Ceza Talep Edildi

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından mütalaa verildi. Savcı, Özer'in "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

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Faruk Fatih Özer'in İfadesi Ve Savunması

İfade sürecinde Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, kuruluş süreci ve şirketin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Özer, suçlamaları kabul etmedi ve kimseyi dolandırmadığını, mal varlığı değerlerini aklamadığını savundu.

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