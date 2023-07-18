Tarihin en büyük savunma anlaşması gerçekleştirildi! Türkiye tarihinin en büyük silah satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez temasları sürüyor. Suudi Arabistan'a Baykar tarafından imzalanan ihracat anlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak tarihe geçti

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Tarihin en büyük savunma anlaşması gerçekleştirildi! Türkiye tarihinin en büyük silah satışı!

Türkiye ve Suudi Arabistan Arasında Tarihi Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşmelerin ardından önemli anlaşmalara imza atıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında gerçekleştirilen işbirliği sözleşmesi, tarihi bir rekora imza atıldığını gösteriyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzalarını taşıyan anlaşma, Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliğini kapsıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak nitelendirilen bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda güçlü bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Tarihin en büyük savunma anlaşması gerçekleştirildi! Türkiye tarihinin en büyük silah satışı!

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Savunma ve İhracat Sözleşmesi

Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anlaşma, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirerek savunma sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. Her iki ülkenin de savunma sanayisindeki güçlerini birleştirerek ortak projeler geliştirmesi, bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

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