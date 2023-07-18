Türk Savunma Sanayisine 2 yeni milli silah geliyor! Resmi açıklama ile duyurdular!

ASELSAN, IDEF 2023 fuarında sergileyeceği kritik sistemler arasında yer alacak olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi ile güçlü bir adım atıyor. ASELSAN'ın açıklamasına göre, GÖKSUR sistemi gemi-savar füzeleri, insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı kapsamlı bir hava ve füze savunma yeteneği sağlayacak.

GÖKSUR, BOZDOĞAN füzesiyle güncellenen TÜBİTAK-SAGE önleyici füzesini kullanarak etkin bir savunma sağlayacak. Modüler tasarım yaklaşımıyla üç farklı konfigürasyona sahip olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, çözüm sunmada esneklik ve güçlü performans sağlayacak.

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ASELSAN, GÖKSUR Sistemiyle Birlikte Gökberk Mobil Lazer Silah Sistemi'ni de Tanıtacak.

Radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenen GÖKBERK, en az 5 kW gücünde güçlü bir lazer silah sistemi olarak öne çıkıyor. Türk savunma sanayisinin güncel tehditlere karşı etkili silah sistemleri geliştirme çabaları kapsamında ASELSAN'ın odaklandığı alanlardan biri lazer silah sistemleri olmuştur. GÖKBERK, IDEF 2023 fuarında tanıtılarak gücünü gösterecek. İHA'ların arama, tespit ve takibini yapabilen GÖKBERK sistemi, düşük maliyetli ve kolay temin edilebilen döner kanatlı ve sabit kanatlı mikro İHA'ların artan kullanımıyla uyumlu bir şekilde etkin bir kullanım alanı sunuyor.

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ASELSAN'ın hava ve füze savunma alanındaki bilgi birikimi ve güvenilir çözümleri, GÖKSUR ve GÖKBERK gibi yeni sistemlerle daha da güçleniyor. Bu sistemlerin IDEF 2023 fuarında sergilenmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası platformda gücünü göstermesini sağlayacak. ASELSAN, hava savunma teknolojilerindeki ilerlemeleriyle Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmaya ve milli imkanlarla güncel tehditlere karşı etkin çözümler sunmaya devam ediyor.

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