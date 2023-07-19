LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

Yaklaşık iki hafta süren LGS tercih sürecinde son gün geldi, tercihler bugün saat 17.00'ye kadar sürecek. MEB tarafından duyurulan tarihlere göre LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü meb.gov.tr adresinde açıklanacak.

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LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

8. Sınıf Öğrencileri, Lise Tercihlerini Bugün Sonlandırıyor

3 Temmuz'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci, hala devam ediyor ve 8. sınıf öğrencileri için bugün saat 17.00'ye kadar lise tercihlerini yapma fırsatına sahipler.

LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

Tercih İşlemleri E-okul Ve Resmi Ortaokullar Aracılığıyla Gerçekleştirilecek

Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "e-okul" sitesi üzerinden veya herhangi bir resmi ortaokuldan gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar arasında tercih yapabilecekler.

LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

Heyecanla Beklenen Tercih Sonuçları 24 Temmuz'da Açıklanacak

Heyecanla beklenen soru ise, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. İşte, bu meraklı bekleyiş 24 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Tercih sonuçları, öğrencilerin heyecanla beklediği geleceğe yönelik adımlarını belirlemek için https://www.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

Sınavlı Okullarda Öğrencilere 10, Yerel Yerleştirmede 5 Okul Tercih Hakkı

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 tercih yapabilecekler. Ancak, aynı türden en fazla 3 okul seçme imkanına sahip olacaklar. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkına sahip olacaklar.

LGS tercihleri için son gün! Saat kaça kadar sürecek?

Deprem Bölgelerinde Öğrencilere Ek Kontenjan Açılacak

Özellikle deprem bölgelerindeki öğrenciler için olumlu bir haber var. Sınavlı okullarda, her şube için 2 ek kontenjan açılacak, böylece deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim hakkı daha da güvence altına alınacak.

LGS tercih sürecinin sona ermesine saatler kala, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek tercihlerini yapmaları için son bir fırsat daha sunuluyor. Sonuçlar açıklandığında, heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirmede kritik bir adım olacak.

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