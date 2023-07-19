Otomobille önce kaldırıma çaptı sonra uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, uçırımdan yuvarlanıp bir fabrikanın bahçesine düştü. Metal yığınına dönen otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
TERS DÖNEN OTOMOBİLDE CAN VERDİLER
Kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki 20 RK 609 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesine düşen otomobil, ters vaziyette durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemenin ardında cansız bedenler morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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KAYNAK: İHA