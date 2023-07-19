"Ölümlü kaza artık yaşanmasın" Bu yolda alt veya üst geçit istiyorlar

Orhangazi mahallesi sakinleri Kütahya yolu üzerinde yaşanan ölümlere neden olan sorunların artık çözülmesini istedi. İlgililere seslenen Orhangazi Muhtarı İhsan Çağlar bir an önce üst veya alt geçit yapılması gerektiğini söyledi.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI"

Muhtar Çağlar, Karayollarının Kütahya yoluna demir brandalar konduğunu, yapılan yaya geçidinin ise trafik ışıklarına kimse uymadığı için çözüm olmadığını aktardı. Yapılan yaya geçidinin hiç bir işe yaramadığını ve göstermelik olduğunu ifade eden Çağlar, "Orhangazi Karabayır tarafında da yolda sinyalizasyon yok, 4 şerit var geliş gidiş vatandaş nereden nasıl geçeceğini bilmiyor, burada çok sayıda ölümlü kaza yaşandı, artık bu soruna bir çare bulunsun" dedi.

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"ARDIK SESİMİZİ DUYUN"

Sorunun çözümü için alt veya üst geçit yapılması gerektiğini belirten Muhtar İhsan Çağlar, şunları söyledi:

"Bir sene önce demiryolu yapıldı, sonra vatandaş karşıya geçmesin diye Karayolları bu demirleri taktı. Ama bu çözüm değil. Okullar yolun üstünde çocuklar buradan geçiyor. Yetkililere başvurdum, dilekçeler yazdım ama bölünmüş yollarda bin 500 araç 500 yayanın geçmesi gerektiğini, bu sayılara ulaşılmadığı için köprü yapılmadığı yanıtını verdiler. Ben burada durup araçları yayaları mı sayayım. Bizim haklı talebimize yanıt versinler, çünkü bu Kütahya yolu üzerinde ölümlü kazalar yaşanıyor, bu ışıkları da kimse dikkate almıyor, araçlar kırmızı ışıkta geçiyor. Artık sesimizi duyun, mahalle halkının taleplerinin gereğini yapın."

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