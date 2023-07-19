Doğum yapan her kadının ortak endişesi “anne sütü” nasıl artırılır?

Anne sütünün bebekler için en hayati besin olduğunu vurgulayan uzmanlar, bebeklerin özellikle ilk altı ay sadece anne sütü almalarını tavsiye ediyor. Doğum yapan her kadının endişe ettiği konulardan biri ise anne sütünün yetip yetmediği. Konuyla ilgili bilgilendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç, "Doğum yapan her kadının sütünün yettiği kanıtlanmıştır. İlk planda düşünmemiz gereken şey, anne sütünün yetip yetmediği değil, bebek istediği sürece annenin emzirmesidir" ifadelerini kullandı.

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Doğum yapan her kadının endişe ettiği konulardan biri "sütüm yetiyor mu?" sorusuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç açıklama getirdi. Kılıç, "Doğum yapan her kadının sütünün yettiği kanıtlanmıştır. İlk planda düşünmemiz gereken şey, anne sütünün yetip yetmediği değil, bebek istediği sürece annenin emzirmesidir" şeklinde konuştu.

"STRESTEN UZAK DURMAK ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR"

Stresten uzak durmanın anne sütünü arttıran en büyük etken olduğuna vurgu yapan Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kılıç, "Annenin beslenmesi de çok önemli. Günlük 2,5 - 3 litreye yakın su içmesi gerekir. Bunun haricisinde ana öğünlerde süt, yumurta, peynir gibi besinlerle beslenmesi çok önemli. Günde 1 veya 2 öğün meyve, sebze yemesi gerekiyor. Ara öğünlerde ise ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerle beslenmelidir. Bunun haricinde annenin fırsat bulduğu sürece dışarı çıkıp dolaşması, yürüyüş yapması anne sütünü arttıran diğer bir etken" dedi.

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