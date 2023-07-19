17 Temmuz’da tarihi rekor kırıldı! Elektrik kullanımı en üst seviyede arttı

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisini sürdürürken, 17 Temmuz Pazartesi günü AEDAŞ'ın tarihinde görülmemiş bir tüketim rekoru yaşandı.

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17 Temmuz’da tarihi rekor kırıldı! Elektrik kullanımı en üst seviyede arttı

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisini sürdürürken, 17 Temmuz Pazartesi günü AEDAŞ'ın tarihinde görülmemiş bir tüketim rekoru yaşandı. Antalya, Burdur ve Isparta'da gün içinde tüketim 52 milyon kWh'yi aştı. AEDAŞ, artan enerji talebine yanıt vermek için sahadaki ekip sayısını en üst düzeye çıkardı.

KAVURUCU SICAKLAR ELEKTRİK TÜKETİMİNİ ETKİLEDİ

Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim kriz, olağanüstü hava olaylarının çok daha sık yaşanmasına neden oluyor. Son bir haftadır Türkiye'yi te etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, elektrikte rekor tüketimi de beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Antalya, Burdur ve Isparta'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkınca, bölgede klima kullanımın artışın etkisi ile elektrik tüketimi de bugüne kadar tarihinde görülmemiş seviyelere ulaştı.

17 Temmuz’da tarihi rekor kırıldı! Elektrik kullanımı en üst seviyede arttı

"17 TEMMUZ GÜNÜ BÖLGE TARİHİNDE GÖRÜLMEMLİŞ BİR TÜKETİM YAŞANDI"

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta'da 11-17 Temmuz tarihleri arasında toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 329,7 milyon kWh'ye ulaştı. Bu tarihler arasında her gün yeni bir rekor kırılırken 17 Temmuz Pazartesi günü şimdiye kadar bölgede görülmemiş bir tüketim rakamına ulaşıldı. 17 Temmuz'da elektrik tüketimi geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 29 gibi yüksek bir oranda artarak 52 milyon kWh'yi aştı.

"AEDAŞ SAHADAKİ EKİP SAYISINI ARTIRDI"

Geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini dile getiren AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Düzgün Dolu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahminlerini değerlendiren ekiplerimizin uyarısı ile artan enerji talebine en iyi şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz, mesai saatlerinde düzenlemeye giderek sahadaki ekip sayımızı en üst seviyeye çıkardık. Elektrik tüketim rakamlarındaki bu artış elektrik şebekesinin de yükünü artırdı. Aşırı yük nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman arızalar yaşanabiliyor, ancak sahadaki ekiplerimiz arızalara en kısa sürede müdahale ederek bölgenin yeniden enerjilendirilmesini sağlıyor. Bu arada olabilecek yangın tehlikesine karşı kamu kurumları ile koordineli hareket ederek, güvenlik için tedbirler alıyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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