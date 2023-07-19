Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden ortak tatbikat! İngiltere'deki NATO karargahında planlandı!

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'ye bağlı gemilerin gerçekleştirdiği eğitimler hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Türkiye'den TCG Gökçeada, İngiltere'den HMS Duncan ve Yunanistan'dan HS Limnos gemilerinin katıldığı eğitimlerin fotoğrafları da paylaşıldı. NATO çatısı altında gerçekleştirilen tatbikat, üç ülkenin savaş gemilerinin olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalışmasını içeriyordu.

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli ?? TCG GÖKÇEADA,?? İngiltere’nin HMS DUNCAN ve ?? Yunanistan’ın HS LIMNOS gemileriyle eğitimler icra etti.#WeareNATO #StrongAloneStrongerTogether pic.twitter.com/cwcAKFYUHj Haberin Devamı July 18, 2023

Doğu Akdeniz'deki Gerilimi Düşürme Çabaları

Bu tatbikat, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiği dönemde karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemilerinin 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak bir tatbikatta buluşmasını temsil ediyor. Yunan Kathimerini gazetesi, tatbikatın Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları ve NATO'nun bu yönde yardımcı olma arzusunu yansıttığını belirtti. İngiltere'nin HMS Duncan gemisinin ise Türk ve Yunan savaş gemileri arasında bir "köprü" rolü üstlendiği ifade edildi. Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine katkı sağlamak amacıyla İngiltere'deki Northwood NATO karargahında planlandı.

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Diğer NATO Tatbikatlarından Farklı

Gazete ayrıca, Neptune Strike 23-2 tatbikatının, önceki Türkiye ve Yunanistan'ın katıldığı NATO tatbikatlarından farklı olduğunu vurgulayarak, daha önceki planlarda Türk ve Yunan savaş gemilerinin sadece geçiş sırasında, eğitim amaçlı bazı manevralar ve yakıt ikmali senaryoları içerdiğine dikkat çekti. Bu yeni eğitim ise kapsam bakımından öncekilerden ayrıştı.

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