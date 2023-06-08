NATO, Rusya-Ukrayna savaşı'nın ortasında dev hava tatbikatıyla Moskova'ya mesaj gönderiyor!

Avrupa'da gerçekleştirilecek geniş çaplı hava tatbikatı, NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortasında attığı çarpıcı bir adım olarak dikkat çekiyor. Air Defender 2023 adını taşıyan bu dev tatbikatta, 10 binden fazla havacı ve 250'den fazla savaş uçağı bir araya gelecek.

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NATO, Rusya-Ukrayna savaşı'nın ortasında dev hava tatbikatıyla Moskova'ya mesaj gönderiyor!

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, NATO önemli bir tatbikata hazırlanıyor. Avrupa'da düzenlenecek geniş kapsamlı bir hava tatbikatı, "Moskova'ya mesaj" olarak değerlendiriliyor. 12-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Air Defender 2023 tatbikatına 10 binden fazla havacı ve 250'den fazla savaş uçağı katılması planlanıyor.

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Moskova'ya Mesaj Niteliği Taşıyor

Bu tatbikatta ABD Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 110 uçak, Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak ve uluslararası ortaklardan da 60 uçak yer alacak. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılması hedefleniyor.

Tatbikata 25 ülkeden havacılar katılacak ve 20'den fazla uçak tipi kullanılacak. Bunlar arasında F-35'ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçaklar bulunacak

Tatbikat, Alman Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve amaçlarından biri ittifakın hava savunmasını güçlendirmek ve Atlantik'in iki yakasının uyumunu sağlamlaştırmak

Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde, müttefik ülkelerin uçakları görev yapacak ve NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları da görevlerini icra edecek. Ayrıca, Almanya genelindeki hava üslerinin çoğu tatbikat süresince kullanılacak.

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Türk F-16'ları da Tatbikatta Yer Alacak

Tatbikata katılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet F-16 savaş uçağı, tatbikata katılmak üzere Almanya'ya gönderildi. Bu, Türkiye'nin NATO ile iş birliğinin önemli bir göstergesidir.

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Sivil Uçuşlar Etkilenecek

Bu tatbikat nedeniyle, Haziran ayı ortasında Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel bölgeler belirlenmiştir. Sivil uçuşlar açısından Avrupa'nın yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların, bazı sivil uçuş rotalarını etkilemesi beklenmektedir. Dolayısıyla, Avrupa hava sahasında birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade edilmektedir.

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