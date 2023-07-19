Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sızdırılan Videoya İlk Tepki: "Hiçbir Gizli Tarafı Yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği gizli toplantının ortaya çıkmasının ardından ilk kez konuştu. CHP içerisinde "değişim" tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen toplantının hiçbir gizli tarafı olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Sızdırılmasını araştıracağız. Kimlerin buna ilgi duyduğunu öğrenmek istiyoruz. Partimizin konularını parti yetkilileriyle görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

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İmamoğlu, Chp'li İsimlerle Yaptığı Toplantının Gizli Olmadığını Belirtti

İmamoğlu'nun sızdırılan videoya verdiği tepkiyle ilgili olarak, "Hiçbir gizli tarafı olmayan bir toplantıydı" şeklinde başlayan haber, CHP içindeki "değişim" hareketini destekleyen İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda aday olması beklenmesiyle daha da dikkat çekici hale geliyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'li isimlerle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantının sızdırılan videosuna yönelik yaptığı ilk açıklamada, toplantının hiçbir gizli tarafının olmadığını belirttiği vurgulanıyor.

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Sızdırılan Videoyla İlgili İnceleme Başlatılacak

İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur" diyerek sözlerine devam ediyor ve "Parti yöneticileriyle, Parti Meclisi üyeleriyle, eski-yeni milletvekilleriyle, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yok" ifadesini kullanıyor.

Ayrıca, İmamoğlu'nun toplantının gizli olmadığını vurguladığı ve benzeri toplantıların devam edeceği bilgisine yer veriliyor. İBB Başkanı, video sızdırma olayını araştıracaklarını ve kimlerin bu olaya ilgi duyduğunu tespit etmek için içeriden veya dışarıdan sızdırma ihtimalini değerlendireceklerini belirtiyor. Parti içi konuları parti yetkilileriyle görüştüklerini ve sağlıklı kararlar alabilmek için yapılan her işlemi takip edeceklerini ifade ediyor.

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