Tatlıses ailesi büyüyor! İbrahim Tatlıses 10. kez torun sahibi olacak

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmişti.

Şimdi ise İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Tatlıses'ten müjdeli bir haber daha geldi.

Ünlü çift, bebek sevinciyle dolu bir sürecin içine adım attı. Bu sevinçli haberiyle, İbrahim Tatlıses, dokuz torununun ardından 10'uncu kez dede olmaya hazırlanıyor.

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamilelik sürecinde bulunuyor. Henüz bebeğin cinsiyeti ise belli değil.

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