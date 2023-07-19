İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 24 saat çalışan Aşevi'nde her gün tencerelerde ortalama bin hane için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

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İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 24 saat çalışan Aşevi'nde her gün tencerelerde ortalama bin hane için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

BELİRLENEN ADRESLERE SICAK YEMEK TESLİM EDİLİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla faaliyetlerine başlayan "Aşevi" projesiyle yardım eline ihtiyaç duyan her bir vatandaşın yanında oluyor. Büyükşehir ekipleri, her gün yaklaşık bin haneye ulaşarak vatandaşların sofralarına sıcak aş taşıyor. 24 saat bir fabrika gibi çalışan Aşevi'nde günde 2 öğün ve her öğünde 3 çeşit yemek çıkıyor. Büyükşehir'in aşçıları adeta bir anne dokunuşuyla hazırladığı bu yemekleri belirlenen tüm adreslere sıcak şekilde teslim ediyor. Yaşlı, genç, ihtiyaç sahibi ve kimsesizler her gün Büyükşehir'in sıcak aşıyla doyuyor. Yemekler her gün öğleden önce ve akşam saatlerin doğru 2 öğün götürülüyor. Bu proje sayesinde her gün, kurulan ağ sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.

İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar

"VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşlarına destek olma konusundaki duyarlılığıyla dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yardım elini uzatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Peygamber efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" Hadis-i Şerifinden yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz "Aş Evi" projemizle her gün binlerce vatandaşımıza sıcak yemekler sunarak onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Sıcak aşın yanı sıra faaliyete geçirdiğimiz Sosyal Market ve Sevgi Mağazasıyla da çeşit çeşit ürünleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz. İki binden fazla aileye vermiş olduğumuz kartlarla vatandaşlarımıza mutfak ve giyim masraflarında da destek oluyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar

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KAYNAK: İHA

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