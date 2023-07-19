Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz." açıklaması yaptı.

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Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarıyla olası İstanbul depremi konusunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!

İşbirliğiyle İstanbul'u Ayağa Kaldırmak

İBB Başkanı İmamoğlu da Özhaseki ile yapılan görüşmenin sonuçlarını paylaşarak, çalışma stratejisi oluşturulacağını ve ilgili çalışma gruplarının talep edileceğini belirtmişti. İmamoğlu, bu konuda hızlı bir şekilde cevap verilerek ortak masalarda, ortak akılla çalışma sürecinin başlatılmasını umut ettiğini dile getirdi. İstanbul'un depreme karşı hazırlıklı olabilmesi için bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan İmamoğlu, finans sektöründen sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin büyük bir iş birliği içinde hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Hızlı kararlar alınması gereken bir süreçte acele etmenin önemini vurgulayan İmamoğlu, Bakan Özhaseki'nin yaklaşımını umut verici bulduğunu belirtti.

Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!

Depremin Siyaseti Olmaz, İş Birliğiyle Çözüme Kavuşuruz

İstanbul'un dönüşüm sürecinin uzun yıllar alamayacağını ifade eden İmamoğlu, depremin ne zaman olacağının bilinmediği bir ortamda acil adımların atılması gerektiğini söyledi. İmamoğlu, depremin siyaseti veya partisi olmadığını vurgulayarak, hızlı kararlar alabilecek mekanizmalarla iş birliği içinde sürecin çözüme kavuşturulmasını umduğunu dile getirdi.

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