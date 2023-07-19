Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!

Melike Tanhal cinayetine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi ve tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, müşteki avukatı ise tutuklu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanığın avukatı ise yazılı savunmalarını tekrarlayarak müvekkilinin beraatini talep etti.

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İtiraz Etti

Tutuklu sanık Tuncer Ustael, duruşmada söz hakkı alarak, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile hiçbir ilgim yok, ölüp ölmediğini bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Müebbet Hapis Cezsına Çarptırıldı

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verirken, Tuncer Ustael ise "olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı. "Çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

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Geçmişte Yaşanan Olaylar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tanhal ve küçük kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Meryem Tanhal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise İstanbul'da bir televizyon programına katılırken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmiş ancak aynı avukat tarafından savunuldukları için "usul hatası" nedeniyle karar bozulmuştu. Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili dava ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.