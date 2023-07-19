Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!

Mahkeme heyeti, Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın Melike Tahnal'ın öldürülmesi suçundan yargılandığı davada kararını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!

Melike Tanhal cinayetine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi ve tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, müşteki avukatı ise tutuklu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanığın avukatı ise yazılı savunmalarını tekrarlayarak müvekkilinin beraatini talep etti.

kapak-140850.webp

İtiraz Etti

Tutuklu sanık Tuncer Ustael, duruşmada söz hakkı alarak, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile hiçbir ilgim yok, ölüp ölmediğini bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.

thumbs-b-c-cd4ccac4ed6ad3a8c33f61d61b44b245.jpg

Müebbet Hapis Cezsına Çarptırıldı

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verirken, Tuncer Ustael ise "olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı. "Çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

Geçmişte Yaşanan Olaylar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tanhal ve küçük kızı Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Meryem Tanhal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise İstanbul'da bir televizyon programına katılırken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmiş ancak aynı avukat tarafından savunuldukları için "usul hatası" nedeniyle karar bozulmuştu. Melike Tanhal'ın öldürülmesiyle ilgili dava ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Özhaseki açıkladı: "İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapıyı dönüştürmek mecburi"
Bakan Özhaseki açıkladı: "İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapıyı dönüştürmek mecburi"
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!
Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü
Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü
Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden ortak tatbikat! İngiltere'deki NATO karargahında planlandı!
Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden ortak tatbikat! İngiltere'deki NATO karargahında planlandı!
Son Haberler
Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!
Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!
Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!
Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!
Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı
Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı
Pendikspor yeni sezonda, ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacak
Pendikspor yeni sezonda, ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacak
Türkiye'nin tahıl ambarı kuruyor! Konya ovası'nda su kaynakları azalıyor
Türkiye'nin tahıl ambarı kuruyor! Konya ovası'nda su kaynakları azalıyor
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Çok Okunanlar
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Bu köyde sigara içmek yasak!
Bu köyde sigara içmek yasak!
Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!
Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!
Yorumlananlar
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!