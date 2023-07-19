Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı

Pendik'te yangın ihbarına giden bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi. 5 itfaiyecinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

YANGIN İHBARINA GİDERKEN LASTİK PATLADI

Kaza, Pendik'te Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yangın ihbarı üzerine hareket eden itfaiye aracı, Dedepaşa Caddesi üzerinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Ters dönen itfaiye aracında bulunan ekip amiri Muhammer Göl, kaptan Samet Baş, Mustafa Koç, Metin Akbaş ve Mehmet Furkan Çakmak hafif yaralandı. Yaralı itfaiyecilerden biri itfaiye aracından kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiyeciler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde polis tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.

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İtfaiye aracının devrildiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan itfaiye aracı lastiğinin patlaması ile kontrolden çıkarak devriliyor. Bir itfaiyeci araç içerisinden kendi imkanları ile çıkıyor.

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