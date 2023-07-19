Türk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacak

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali çerçevesinde cumartesi günü Türk Yıldızları 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarını süsleyecek, akşamında da Manga Grubu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında vatandaşlarla...

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Türk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacak

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali çerçevesinde cumartesi günü Türk Yıldızları 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarını süsleyecek, akşamında da Manga Grubu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında vatandaşlarla buluşacak.

KOMŞU VATANDAŞLARI İZLEMEYE DAVET ETTİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Türkiye'nin mili gururu Türk Yıldızları, Isparta semalarında gösteri gerçekleştirecek. Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde Saat 15.00'da başlayacak olan Türk Yıldızları gösterisi, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden net bir şekilde izlenebilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Türk Yıldızları gösterisine tüm vatandaşları davet ederken, "Gökyüzündeki Milli Takımımız Türk Yıldızlarını hemşehrilerimizle, komşu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızla hep birlikte izlemeye ve bu milli gururu yaşamaya akşamında ise Manga Gurubunun vereceği konsere davet ediyorum" dedi.

Türk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacak

GENÇLİK FESTİVALİNDE SEMALARDA SÜZÜLECEKLER

Cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Türk Yıldızları, perşembe ve cuma günü Isparta semalarında gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirecek. Büyük gün ise cumartesi gerçekleşecek Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için yapacak.

22 Temmuz 2023 Cumartesi günü Lavanta Günleri Gençlik Festivali akşam saat 21.00'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Manga konseri ile devam edecek.

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KAYNAK: İHA

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