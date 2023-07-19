Gölcüklü çocuklar bu yaz eğelenceye doyuyor

Gölcük'te çocuklar birbirinden eğlenceli yarışmalar, tiyatro, maskot ve kukla gösterileri ile doyasıya eğleniyor.

GÖLCÜKLÜ ÇOCUKLAR EĞLENCELİ SAATLER GEÇİRDİ

Gölcük Belediyesi, çocukların yaz neşesi haline gelen "Mahallemizde Çocuklar İçin Bi Dünya Eğlence" etkinliklerine devam ediyor. Mahalle ve köy meydanlarını dolaşarak çocuklarla buluşan etkinliklerde coşku, bu kez Karaköprü Mahallesi Narlı Park'a taşındı. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de aileler eğlenceli anlar yaşadı. Parkı dolduran çocuklar sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlendi.

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