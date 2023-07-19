Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Koçak, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz, Genel Başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Seçimlerin ardından muhalefet partilerinde çatırdamalar başlamış, her kesimden, koltuklarda oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e değişim çağrıları yapılmıştı.

Her iki liderde bu çağrılara kulaklarını kapamış ve yollarına devam etmişti.

Çatırdamaların en yakın örneği Ekrem İmamoğlu ile beraber değişim isteyenlerin beraber gerçekleştirdikleri Zoom toplantı videosunun sızması olayı olarak gösterilebilir.

Bu değişim ve çatırdama seslerine İYİ Parti'de katılmış durumda.

6 İsim Kesin İhraç İstemiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

İYİ Parti'de Meral Akşener kendisine muhalif söylemler sergileyen 6 ismi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Bu isimler;

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Ethem Baykal,

2015 yılından bu yana Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte İYİ Parti kuruluşunda kurucu olarak yer aldı. Halihazırda İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Sevinç Gümüş

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

İsmet Koçak,

İYİ PARTİ Kurucular Kurulu Üyesi

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Tamer Kayaalp,

1 Mayıs 1976'da Bayburt'ta doğdu. Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun olan Kayaalp, İyi Parti Genel İdare Kurulu Asıl Üyesidir.

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Musa Ertugan,

Trabzon Sürmene Doğumlu Funda Hanım ile evli, Bir çocuk babası olan Musa ERTUĞAN, Aktif siyasi yaşamına 1976 yılında Ülkü Ocaklarında başlamıştır. Sırası ile; Ülkü Ocakları Yöneticiliği, MHP Antalya Merkez İlçe Başkanlığı, MHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi

Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!

Günay Kodaz

İYİ Parti kurucu üyelerinden biri olan Avukat Günay KODAZ Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine bağlı İğde Kasabasında doğdu. İğde İlkokulunda ve İğde Ortaokulunda okudu. Lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığında Uzman Tarih Öğretmeni olarak görev yaptı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve The English Language Centre Eastbourne’de İngilizce eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

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