Jandarma, 2 gündür kayıp olan Osman Altıkardeşler'i karada ve denizde arıyor!

Bursa'da 2 gündür haber alınamayan Osman Altıkardeşler, jandarma ekipleri tarafından karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Jandarma, 2 gündür kayıp olan Osman Altıkardeşler'i karada ve denizde arıyor!

Bursa'da 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam için karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz'da evden ayrılan Osman Altıkardeşler, 16 BSA 08 plakalı aracıyla en son Kurşunlu mevkiinde görüldü. Bir daha kendisinden haber alınamayan Altıkardeşler'in hayatından endişe eden ailesi, polis ve jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara ve denizden arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalara dron ile de destek verilirken, Altıkardeşler'in epilepsi hastası olduğu ifade edildi.

Çocukları sosyal medyadan son görüntüsünü ve kıyafetlerini paylaştı

Pazartesi gününden bu yana babalarından haber alamadıklarını belirten yaşlı adamın kızı, son olarak babasının Kurşunlu Mahallesi'nde görüldüğünde üzerinde olan kıyafetlerini sosyal medyasından paylaştı. "İlknurecembatu" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, "Kayıp olan Osman Altıkardeşler'in (babamın) üzerinde koyu yeşil tişört, siyah şort ve ayağında kapalı terlik vardı. Son arkasından görüntüsü budur. Lütfen bu kıyafetler dışında bilgi gelmedikçe bize yönlendirmeyiniz. Hala bir haber yok maalesef. Çok üzgünüz. Destekleriniz için çok teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Reşadiye HES barajında şok eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti, bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi!
Reşadiye HES barajında şok eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti, bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi!
İbrahim Can Temelli davasında babadan mahkemede şok iddia: başkasını vurmaya giderken oğlumu öldürdü
İbrahim Can Temelli davasında babadan mahkemede şok iddia: başkasını vurmaya giderken oğlumu öldürdü
Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!
Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!
Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı
Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı
Son Haberler
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Jandarma, 2 gündür kayıp olan Osman Altıkardeşler'i karada ve denizde arıyor!
Jandarma, 2 gündür kayıp olan Osman Altıkardeşler'i karada ve denizde arıyor!
Markete giren hırsızlar kaçarken araçları çalışmayınca afalladılar!
Markete giren hırsızlar kaçarken araçları çalışmayınca afalladılar!
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
Çok Okunanlar
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşında hayatını kaybetti!
3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşında hayatını kaybetti!
Otomobille önce kaldırıma çaptı sonra uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Otomobille önce kaldırıma çaptı sonra uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Yorumlananlar
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!