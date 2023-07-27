Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık konuştu: "Toplum, değişim istiyor"

Alınan seçim hezimeti sonrası CHP'de "değişim" fitilini ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulundu.

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Ekrem İmamoğlu ilk kez bu kadar açık konuştu: "Toplum, değişim istiyor"

"Değişim" seslerinin yüksek bir ses tonuyla yükseldiği CHP'de sular durulmuyor.

Genel başkanlık kolları sıvayan ancak adaylığını kamuoyuyla açık şekilde bir türlü paylaşamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, internet üzerinden gizli zoom toplantısının ardından ilk kez Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

4 Temmuz'da CHP'de değişim için "iktidaricindegisim.org" adıyla web sitesi oluşturduklarını hatırlatan İmamoğlu, sayfanın bir milyondan fazla vatandaş tarafından ziyaret edildiğini, 100 binden fazla kişinin de değişim ile ilgili görüş ve önerilerini ilettiğini söyledi.

Bir heyetin, görüş ve önerileri incelediğini aktaran İmamoğlu, "İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" dedi.

İmamoğlu, gelen öneriler ve yorumları şu şekilde sıraladı:

Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

  1. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
  2. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
  3. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
  4. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
  5. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.

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