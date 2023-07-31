CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"

Akbelen'de vatandaşları kışkırtarak jandarma personeline karşı yaptığı skandal hareketle gündeme gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, geçmişte de FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya, Gezicilere ve LGBT'lilerin yanında durdu.

Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla kendi elektriğini üretmesine karşı çıkan ve enerjide dışa bağımlılığını devam ettirmek isteyenlerin başlattığı Akbelen provokasyonu devam ediyor. Bölgede CHP'li isimler vatandaşı kışkırtma rolü üstlenirken son olarak CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi.

JANDARMAYI KOVALADI

Tanal, Akbelen'de görevini yapan Jandarma personeliyle tartıştı. Tartışma esnasında Jandarma'nın elindeki belgeleri almaya çalışan Tanal, "Karar gösterin bana. Bu üniformaya yazık günah, eşkiya gibi hareket edemezsiniz" sözleriyle Jandarma'yı provoke etmeye çalıştı. Tanal'ın saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen Jandarma, Tanal'dan kurtulamadı. Tanal, "Fişleyemezsiniz, fişleme yapamazsınız" diye bağırarak bölgeden uzaklaşmak isteyen Jandarma personelini kovaladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'li Tanal'a tepki yağdı. Ancak bu CHP'li Mahmut Tanal'ın ilk skandalı değil. Tanal bugüne kadar toplumsal olaylarda birçok skandalla gündeme geldi. FETÖ'cülere destek olarak yayın organlarının kapatılmasına karşı çıkan Tanal, PKK'lı teröristlerin paçavrasına da sahip çıktı, dış güçlerin desteğiyle köpürtülen Gezi olaylarında da başı çekti ve LGBT'lilere sahip çıktı.

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İşte Tanal'ın geçmişteki skandallarından bazıları;

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARININ KAPATILMASINA KARŞI ÇIKTI

CHP'li Tanal, Teröre finansman sağladığı' gerekçesiyle FETÖ'cü Koza İpek Grubuna ait Kanaltürk Tv ve Bugün Gazetesi'nin yer aldığı Şişli'deki bina önünde kendisini siper etmişti. Tanal, bina önüne gelerek toplanan gruba destek olmuş ve polislerin içeri girmesini engellemeye çalışmıştı. Yaşanan arbede sonrası polis tarafından Mahmut Tanal hakkında tutanak tutulmuş ve adli makamlara ihbar yapılmıştı.

Tanal FETÖ'nün yayın organı Kanaltürk önünde yaptığı açıklamada "Bu bir iş yerinin işgalidir, mülkiyet hakkının ihlalidir" diyerek hainlerin yanında boy göstermişti.

GEZİ OLAYLARINA DESTEK

CHP'li Tanal'ın skandalları Gezi olaylarında da kendisini gösterdi. Tanal, Türkiye'yi karıştırmak, milletin birlik ve beraberliğine bozmak isteyen dış güçlerin finanse ettiği Gezi olaylarına destek verdi. Geziyi savunuyoruz kampanyalarında yer alarak açıklamalarını paylaşan Tanal, hatta bir sosyal medya paylaşımında Gezi kalkışmasını masum göstermek için,"Gezi Direnişine ilişkin dava, 20-25 Haziran'da Silivri'de görülecek. Şiddetsiz, silahsız, mizah dolu tarihe geçen sivil direnişi karalayıp mahkum etmeye çalışıyorlar" diyerek skandal sözlerini paylaştı.

DHKP-C'LİLERLE GÖRÜŞTÜ

DHKP-C'li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, 14 Mayıs 2019'da TBMM'deki banko görevlisini rehin almaya kalkıştı. Etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası 2 teröristin CHP'li Mahmut Tanal ile görüştüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Tanal'dan, iki DHKP-C'li teröristin kendi izniyle Meclise girmeye çalışmasıyla ilgili itiraf gibi savunma gelmişti. Tanal, DHKP-C teröristlerinden erkek olanı Mulla Zincir'le TBMM'deki makamında görüştüğünü doğrulamıştı.

LGBT'LİLERE MÜDAHALE EDEN TOMA'NIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Skandalları bunlarla da sınırlı kalmayan Tanal, Türk halkının kimliğini ve ahlakını bozmaya çalışan LGBT'lilere de destek oldu. Tanal, geçmişte LGBT yürüyüşüne müdahale eden TOMA aracının üzerine çıktı.



CHP'li isim Beyoğlu’nda düzenlenen LGBT onur yürüyüşüne destek için gelen CHP Milletvekili Mahmut Tanal, polisin müdahalesine tepki gösterdi. TOMA aracı önüne gelen Tanal, polis müdürüyle tartıştı. Mahmut Tanal, polis müdürünün ikna çabalarına rağmen bir türlü aracın önünden ayrılmadı. Aracın hareket ettiğini gören Mahmat Tanal, bir anda TOMA’nın üzerine çıkarak ilerleyişini durdurdu.

SURİYELİ KIŞKIRTMASI

Tanal, Suriyelilerle ilgili de boş durmadı. Son dönemde Suriyelilerin çokça gündeme gelmesinin ardından vatandaşları kışkırtmak için harekete geçen Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti. Burada Suriyeliler üzerinden provokasyona imza atan Tanal, bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğini iddia etti.



Rabia meydanında fırın işleten işletmenin sahipleri ise fırınlarının resmi evraklarının bulunduğunu belediyeden izin aldıklarını vergi levhalarının bulunduğunu vergilerini ödediklerini belirtti.

KAYNAK: HABER7

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