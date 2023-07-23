CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halk TV ile olan sözleşmesini iptal etme kararı alınca, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in talimatıyla programı iptal edilen Serhan Asker, canlı yayında büyük bir isyan sergiledi.

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CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!

Sözleşme Tek Taraflı Olarak Sonlandırıldı.

CHP'nin Halk TV'nin resmi sözleşmesi feshetmesi medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Parti içindeki değişim rüzgarında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı tavır alan Halk TV'nin ödemelerinin kesilmesi, CHP'nin kararlı bir adım attığı şeklinde yorumlandı. CHP'nin Ankara 54. Noterliği'ne gönderdiği belge ile yapılan sözleşme tek taraflı olarak sonlandırıldı.

CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!

Serhan Asker Canlı Yayında İsyan Etti

Bu gelişmeden sonra Halk TV'de çalışanların tepkileri arttı ve özellikle Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar Programı bu karardan ilk etkilenen program oldu. Serhan Asker, canlı yayında CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alarak isyan etti. Programının CHP'li bir yetkili tarafından iptal edilmesine büyük bir kırgınlık yaşadığını dile getiren Asker, izleyicilerine olan sorumluluğunu vurguladı. Açık alanda yapacakları programın engellenmesine tepki gösteren Asker, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklediğini ifade etti.

CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!

"Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız"

Asker şu şekilde isyan etti:

"Görkemli Hatıralar bir darbe yedi. 3,5 senedir yollardayız kar kış pandami demeden ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Fakat bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen birinin talimatıyla 40 Göz Hanı’nda program yapacaktık yaptırmadılar.

Sizin programınız, halkın programı bugün böyle bir yasakla karşılaştı. Dün akşam o genel başkan yardımcısı program yapılmayacak dedi. Biz de izleyicimiz için programımızı açık alanda yapacağız.

Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem’in talimatıyla 40 Göz Hanı’nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Kılıçdaroğlu’na son dönemde nasıl destek verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz.

Eren Erdem’in belediye başkanına verdiği talimatla programımız iptal edildi. Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı? Onun demeyeceğini biliyorum ama bir yardımcı bu talimatı verdi ve belediye başkanı da çaresiz kaldı."

Bu olay, CHP'nin medya politikaları ve basın özgürlüğü konularında gündemde tartışmalara neden oldu. Özellikle CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'un, Halk TV ve Sözcü TV'nin CHP'den fon aldığı yönündeki açıklamaları da dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler, Türkiye medyasının bağımsızlık ve tarafsızlık konusundaki durumunu yeniden tartışmalara açarken, kamuoyu da konuya ilgiyle yaklaştı.

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