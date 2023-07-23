Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!

Rusya'nın Tanınmış Askeri Uzmanı Tutuklandı: İgor Girkin Gözaltında!

Rusya'nın ünlü askeri uzmanlarından İgor Girkin, Moskova'daki evinde gözaltına alındı. Eşinin imzasıyla sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Girkin'in bugün sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Aşırıcılık Çağrısından Suçlanıyor

Rus basınında yer alan haberlere göre, İgor Girkin aşırıcılık çağrısı yapmakla suçlanıyor ve bu suçlamadan dolayı 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Putin'e Yönelik Eleştirileri Artmıştı

Girkin, son dönemde Moskova'ya yönelik eleştirilerini sıklaştırmış ve son yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almıştı. Putin'e yönelik bu eleştirel yazıları, dikkatleri üzerine çekmişti.

İgor Girkin'in gözaltına alınması, Rusya içinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Aşırıcılık iddiaları ve Putin'e yönelik eleştirileri, konunun daha da geniş çapta tartışılmasına neden olabilir. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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