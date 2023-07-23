KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) tarihleri ve sınav detayları adaylar için duyuruldu. İşte KPSS 2023 ile ilgili önemli bilgiler:

Sınav Tarihleri ve Saatleri

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 10.15'te başlayacak, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar için sınav saatlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Süre ve Soru Sayıları

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 130 dakika süre verilecek ve toplamda 120 çoktan seçmeli soru yer alacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 100 dakika içinde 80 soruyu cevaplayacak.

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Sınavda Kimlik Kartı Düzenlemeleri

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Bu düzenleme, sınav günü kimlik sorunu yaşayan adayların mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor.

Başvuru Sayıları

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 aday başvurdu. Bu yoğun başvuru sayısı, KPSS sınavının önemini ve katılımcıların sayısını gösteriyor.

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Sınav Sonuçları ve Açıklama Tarihi

KPSS 2023 sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih, adayların beklediği ve merakla beklediği anların bir tarihine işaret ediyor.

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