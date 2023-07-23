KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak.

YAYINLAMA
Google News
KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) tarihleri ve sınav detayları adaylar için duyuruldu. İşte KPSS 2023 ile ilgili önemli bilgiler:

Sınav Tarihleri ve Saatleri

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 10.15'te başlayacak, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar için sınav saatlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Süre ve Soru Sayıları

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 130 dakika süre verilecek ve toplamda 120 çoktan seçmeli soru yer alacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 100 dakika içinde 80 soruyu cevaplayacak.

KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

Sınavda Kimlik Kartı Düzenlemeleri

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Bu düzenleme, sınav günü kimlik sorunu yaşayan adayların mağduriyetini önlemeyi amaçlıyor.

KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

Başvuru Sayıları

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 aday başvurdu. Bu yoğun başvuru sayısı, KPSS sınavının önemini ve katılımcıların sayısını gösteriyor.

Sınav Sonuçları ve Açıklama Tarihi

KPSS 2023 sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih, adayların beklediği ve merakla beklediği anların bir tarihine işaret ediyor.

HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!

Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!

Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
Rehberlik Danışmanı ve tercih uzmanı Abidin Aydoğan'dan YKS tercihi yapacaklara uyarı
YKS'de 'imam hatip' fırtınası! Çok sayıda imam hatip lisesi öğrencisi YKS’de dereceye girdi
YKS'de 'imam hatip' fırtınası! Çok sayıda imam hatip lisesi öğrencisi YKS’de dereceye girdi
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Tercih Robotu 2023
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
YKS Baraj Kaç Puan, 2023 YKS Tercih Kılavuzu
Son Haberler
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Ek Puanlı Yerleştirme Nedir, Yerleştirme Puanı Nedir?
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
Tuzla Belediye Başkanı DR. Şadi Yazıcı’dan YKS’ye giren gençlere: 'Hayat YKS sonuçlarından ibaret değil'
Çok Okunanlar
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
YKS Tercih Dönemi Ne Zaman 2023? Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlıyor?
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
Yorumlananlar
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!