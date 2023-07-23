Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

YAYINLAMA
Google News
Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kahramanca operasyonu, terörle mücadelede önemli bir zaferi daha beraberinde getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-YPS terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olan Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi.

Terörün Belini Kıran Operasyon

MİT'in Gara'da düzenlediği operasyon, terör örgütlerine karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. PKK/KCK-YPS'nin Türkiye sorumlusu olan Alparslan'ın etkisiz hale getirilmesi, terörün belini kırmak adına atılmış önemli bir adım olarak tarihe geçiyor.

Orman Yangınlarıyla Bağlantısı Ortaya Çıktı

Operasyon sonrasında yapılan incelemeler, terörist Alparslan'ın 2021 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını ve Muğla, Mersin ve Hatay'da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını veren kişi olduğunu açığa çıkardı. "Ateşin Çocukları" adlı örgütün kurucusu olan terörist, vahşi orman yangınlarına dair anlık takip yaparak korkunç eylemlerin sorumluluğunu üstleniyordu.

Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Yeşil Kategoride Aranıyordu

Terörist Alparslan'ın terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı belirtildi. Bu, MİT'in etkili operasyonları ve güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları sayesinde terör örgütlerine yönelik yapılan mücadelenin başarıya ulaştığının bir göstergesi olarak görülüyor.

Türkiye'nin Güvenliği İçin Kararlı Duruş

Türkiye'nin iç ve dış tehditlerle mücadeledeki kararlı duruşu, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarla bir kez daha gözler önüne seriliyor. MİT'in başarılı operasyonları, ülkenin güvenliği ve halkın huzuru için gösterilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!

Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!Ülke Geneli 23 Temmuz Pazar hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

Ruhsal Yorgunluğun Nedenleri! Bilirseniz Kendinizi Daha Hızlı ToparlarsınızRuhsal Yorgunluğun Nedenleri! Bilirseniz Kendinizi Daha Hızlı Toparlarsınız

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"

CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'

Başıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdıBaşıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdı

TFF 1959 öncesi tüm şampiyonlukları kabul ederse 4 büyük takım şampiyonluk sayıları kaç olacak?TFF 1959 öncesi tüm şampiyonlukları kabul ederse 4 büyük takım şampiyonluk sayıları kaç olacak?

Polislerin 'dur' ihtarına uymanın bedeli o sürücüye çok ağır oldu!Polislerin 'dur' ihtarına uymanın bedeli o sürücüye çok ağır oldu!

Vücuda burundan giriyor! 2 yaşında çocuk “beyin yiyen amipten” öldüVücuda burundan giriyor! 2 yaşında çocuk “beyin yiyen amipten” öldü

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!
Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!
Son Haberler
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!
Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!
Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
Başıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdı
Başıboş sokak köpekleri mahalle ortasında kediyi param parça ettiler, korkunç görüntüler kameraya yansıdı
Çok Okunanlar
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!
Kaçarken yakalandı! Ateşe verdiği ormanda az kalsın diri diri yanacaktı!
78 yaşındaki yaşlı kadın evine giren hırsızlara böyle seslendi: Müsait ise çaldıklarını getirsin
78 yaşındaki yaşlı kadın evine giren hırsızlara böyle seslendi: Müsait ise çaldıklarını getirsin
Yorumlananlar
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!