Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı muhteşem bir performans sergileyerek yarı finalde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Tarihi Başarıya İmza Atıldı

Genç voleybolcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla voleybolseverleri büyüledi. Yarı finalde karşı karşıya geldiğimiz Hırvatistan karşısında gösterdiğimiz etkileyici oyun ve üstün mücadeleyle 3-1'lik skorla galip gelerek adımızı finale yazdırdık. Bu tarihi başarı, Türk voleybolunun geleceğine olan inancı pekiştiriyor.

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Final Heyecanı Başlıyor

Milli Voleybol Takımımız, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja şehrinde gerçekleştirilecek final mücadelesinde, Pazar günü saat 19.00'da Yunanistan-İtalya karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Türkiye, finalde rakibini yenerek şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

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