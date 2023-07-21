Beşiktaş'ın Avrupa rakibi belli oldu! İşte o takım!

Beşıktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Beşiktaş Arnavutluk'un Tirana takımıyla karşılaşacak.

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Beşiktaş'ın Avrupa rakibi belli oldu! İşte o takım!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu! Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana, Beşiktaş'ın karşılaşacağı ekip oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa rakibi belli oldu! İşte o takım!

27 Temmuz Perşembe günü heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak olan maç, Beşiktaş'ın kendi sahasında gerçekleşecek. Taraftarlar, Vodafone Park'ta takımlarını desteklemek için coşkulu bir atmosfer oluşturacak.

Beşiktaş'ın Avrupa rakibi belli oldu! İşte o takım!

Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda da güçlü bir performans sergileyerek tur için avantaj sağlamayı hedefleyecek.

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi merakla bekliyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılarına başka bir zafer daha eklemek için sahaya çıkacak. Türk futbolunun gururu Beşiktaş, Avrupa'da adını duyurmak için mücadele edecek!

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