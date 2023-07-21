Beşiktaş'ın Avrupa rakibi belli oldu! İşte o takım!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu! Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana, Beşiktaş'ın karşılaşacağı ekip oldu.

27 Temmuz Perşembe günü heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak olan maç, Beşiktaş'ın kendi sahasında gerçekleşecek. Taraftarlar, Vodafone Park'ta takımlarını desteklemek için coşkulu bir atmosfer oluşturacak.

Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda da güçlü bir performans sergileyerek tur için avantaj sağlamayı hedefleyecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi merakla bekliyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Konferans Ligi'nde başarılarına başka bir zafer daha eklemek için sahaya çıkacak. Türk futbolunun gururu Beşiktaş, Avrupa'da adını duyurmak için mücadele edecek!

Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!

Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!

Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

Haberin Devamı

Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı

Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"

Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!