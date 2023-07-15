Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kartal basın toplantısında Rusya kampını değerlendirirken, transferlerle ilgili de son gelişmeleri duyurdu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri:

KAMP VERİMLİ GEÇTİ!

Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26 Temmuz'daki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

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BECAO'NUN TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Becao'nun transferi gerçekleşti. Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta.

Transfer sezonu kapanmadığına göre transfer olabilir. Yönetimimizle, başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Duruma göre, oyunumuza, sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. İki 8'li bir oyun planımız var, zaman içerisinde biri 10'a da evrilebilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz.

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