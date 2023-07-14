UEFA'dan Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'a kötü, Beşiktaş'a iyi haber geldi

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kurallarına uyan takımları ve uymayan takımlara yapılan yaptırımları açıkladı. UEFA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcileri Trabzonspor’a 2 milyon Euro, Başakşehir’e 400 bin Euro, Konyaspor’a ise 100 bin Euro’luk para cezası verildiği belirtildi.

FİNANSAL FAİR-PLAY KURALLARINA UYMADILAR

Açıklamada Trabzonspor ile finansal sürdürülebilirlik anlaşması imzalandığı ve bordo-mavili ekibin 2 milyon Euro’luk cezasının 300 bin Euro’sunu zorunlu olarak ödeyeceği, kalan 1.7 milyon Euro’nun ise uzlaşma şartlarına bağlı olarak kasasından çıkacağı kaydedildi.

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