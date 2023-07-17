Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!

Galatasaray, Victor Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen Tottenham ile 15 milyon euro + Davinson Sanchez karşılığı anlaşmaya vardı.

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Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!

Erden Timur'un Yoğun Uçuş Programı

Portif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, son 4 günde Avusturya-Almanya-Türkiye-İngiltere arasında tam 9 uçuş gerçekleştirdi. Londra'da Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecini tamamlayan Timur, diğer listedeki oyuncular için de toplantılar gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!

Görüşmelerde Tottenham İle Nelsson'un Durumu Konuşuldu

Sarı-kırmızılı yönetici, Danimarkalı stoper Nelsson'u isteyen Tottenham yetkilileri ile bir araya geldi. Galatasaray, Nelsson için ısrarcı bir tutum sergilerken, Tottenham'ın serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'ya ek olarak ekstra bir ödeme yapması talep edildi.

Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!

Davinson Sanchez'in Durumu Masaya Yatırıldı

Taraflar arasında masaya yatırılan bir diğer isim ise Tottenham'da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez oldu. Galatasaray, Sanchez'e ilgi duyarken, transferin gerçekleşebilmesi için Tottenham'dan ekstra para talep etti.

Transferin Olası Sonucu

Nelsson transferinin Davinson Sanchez + 15 milyon Euro karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor. Tottenham'ın 42 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Davinson Sanchez'in ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham formasıyla 205 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon ise 24 maçta forma giyen Sanchez, gol veya asist katkısı yapamadı.

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