Kiracıya yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapanlar yandı! TİHEK, üç muhataba emsal sayılacak rekor ceza!

Üniversite okumak için şehir dışında ev kiralamak isteyen M.F.K., internet sitesinde gördüğü ilan için emlakçıya başvurdu. Emlakçı ev sahibinin isteği doğrultusunda erkek genç öğrenciye "Evimiz aileye ve bayan öğrenciye uygundur" cevabı verdi. Bunun üzerine genç öğrenci TİHEK'e başvurdu! TİHEK ise konun muhataplarına ceza yağdırdı!

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Kiracıya yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapanlar yandı! TİHEK, üç muhataba emsal sayılacak rekor ceza!

Cinsiyet ayrımcılığı bu kez Bursa'da hortladı. Üniversite okumak için şehi rdışında ev kiralamak isteyen MFK isim genç, internet sitesi üzerinden gördüğü ilana başvurdu. Aldığı cevap karşısında hayatının şokunu yaşadı. Genç duruma tepki göstererek durumu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) başvurdu. İlgilerden savunma isteyen TİHEK, cevaplar tatmin edici bulmadığı için emlakçı, ev sahibi ilanı yayınlayan internet sitesine ceza yağdırdı. Kurum, üç muhataba toplamda 102 bin TL ceza kesti.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI NEDENİYLE TİHEK'E KAPISINI ÇALDI

Yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan M.F.K., internet sitesinde yayınlanan gördüğü ilan üzerine emlakçı A.U.'yu aradı. Emlakçı genç, ev sahibi E.Y.'nin daireyi sadece bayan öğrenciye kiralanmasını istediğini bildirdi. Beğendiği daireyi kiralayamayan M.F.K., emlakçı, ev sahibi ve ilanı yayınlayan internet sitesinin cinsiyet ayrımcılığı yaptığını öne sürüp TİHEK'in kapısını çaldı. Kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu iddia etti.

EV SAHİBİ KURUMA CEVAP VERMEDİ

Kiralama talebinin erkek olması sebebiyle kabul edilmediğini, bunun ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu dile getiren mağdur üniversite öğrencisi, karşılaştığı muamele dolayısıyla muhatap ile yazılı olarak iletişime geçemediğini ve ilan konusu evi kiralayamadığını böylece ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti. Emlak danışmanı olan A.U.'da, ev sahibinin erkek öğrenciye evinin kiralanmamasını istediğini, gerekirse ev sahibiyle erkek öğrencilere evini kiralaması konusunda ikna etmek için görüşme yapabileceğini belirttiğini söyledi. İnternet sitesi yetkilileri de ilanlara müdahale etmediklerini bildirdi. Ev sahibi E.Y. de kuruma cevap vermedi.

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TİHEK'TEN EMSAL KARAR

Tarafları dinleyen TİHEK, erkek öğrencinin ayrımcılık iddiasını yerinde buldu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlanın başlığında "Aileye bayan öğrenciye uygun 3+1 temiz ara kat daire" yazdığı görülmüştür. Başvuranın beyanına göre başvuran ile emlak danışmanı muhatap A.U. arasındaki telefon görüşmesinde kendisine ev sahibinin erkek öğrenciye evinin kiralanmasını istemediğini belirttiği, muhatap A.U.'nın sunduğu görüş yazısındaki ifadelerin de bu durumu teyit ettiği anlaşılmıştır. Ev sahibi muhatap E.Y.'ın ise kurumumuza yazılı görüşünü sunmaması sebebiyle aksi bir kanaate varılamamıştır.

Müşahhas olayda başvuran tarafından sunulan ekran görüntüsü ve diğer bilgiler ile muhatabın görüşü birlikte değerlendirildiğinde başvurana yalnızca erkek olması sebebiyle ev kiralanmayarak cinsiyeti sebebiyle farklı muamelede bulunulduğu değerlendirilmiştir. Müşahhas olayda muhatap emlak danışmanı A.U. yalnızca kendisine verilen talimatı yerine getirdiğini ifade etse de 6701 sayılı kanun çerçevesinde ayrımcılık talimatını uygulamak da yasaklanmış ve bir ayrımcılık türü olarak düzenlenmiştir.

ÜÇ MUHATTABA REKOR CEZA!

Kurumumuza yapılan başvuruda, muhatap ev sahibi, objektif bir gerekçe olmaksızın başvuranın cinsiyeti sebebiyle söz konusu taşınmazı başvurana kiralamamış, emlak danışmanı ayrımcı talimatı uygulamak suretiyle farklı muamelenin gerçekleştirilmesine iştirak etmiştir. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın cinsiyeti sebebiyle ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap A.U. hakkında 6 bin TL, ev sahibi muhatap E. Y. hakkında 6 bin TL ve muhatap internet sitesi hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

Kaynak: İHA

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