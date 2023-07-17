Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı! Sosyal medyada konuşulanlar yalan çıktı! İşte o sayı!

Göç İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde göçmen sayısını açıkladı. Verilere göre 4 milyon 893 bin 752 göçmen Türkiye'de ikamet ediyor.

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Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı! Sosyal medyada konuşulanlar yalan çıktı! İşte o sayı!

Türkiye'nin, misafir ettiği mülteci nüfusunun kesin sayısı ortaya çıktı.

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarının göçmen sayısı üzerinden yaptığı manipülasyonlar üzerine açıklama yapma gereği hissetti.

4 milyon 893 bin 752

Özellikle kendi ülkelerindeki iç savaşlardan kaçan ve Türk kolluk kuvvetlerinin yaşam alanlarında güvenliği sağlamasının ardından geri dönmeleri hızlanan göçmenlerin çoğunluğu ülkeyi tercih etmeyi sürdürdü.

Son istatistiklere göre, Türkiye'de halen 4 milyon 893 bin 752 göçmen ikamet ediyor.

Başkanlık, ayrıca verilerin 'goc.gov.tr' adresinden her hafta düzenli olarak yayınlandığı kaydetti.

Göç İdaresi Başkanlığı, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

SOSYAL MEDYADAKİ RAKAMLAR GERÇEK DEĞİL!

Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Öte yandan bugüne kadar yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 1.169 mahallede yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydının kapatıldığını duyuran Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda ise İstanbul’da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu aktardı.

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