Ekonomide kritik gün perşembe! Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Bekleyiş Sürüyor: Merkez Bankası Temmuz Ayı Faiz Kararı Yaklaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı faiz kararı için beklentiler artıyor.

TCMB'nin faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz Beklentileri

AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 500 baz puan artış yönünde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Haziran ayında politika faizi yüzde 15'e yükselmişti.

TCMB'nin Politika Faizi Kararının Önemi

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele çerçevesinde büyük bir önem taşıyor. Faiz kararları, ekonomik büyüme, enflasyon hedefleri ve finansal istikrar gibi unsurları etkileyebilir. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar, TCMB'nin faiz politikasındaki tutumunu yakından takip ediyor.

Haberin Devamı

20 Temmuz'da açıklanacak faiz kararı, ekonomik beklentileri ve piyasalardaki hareketliliği etkileyebilir. Kararın ardından, finansal piyasalarda önemli reaksiyonlar gözlemlenebilir.

Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu

Hiç kimse bunu Putin'den beklemiyordu! İki dünya devine darbeyi indirdi!

'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam geldi' iddia edilmişti! İletişim Başkanlığından açıklama geldi!

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalar ' Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak'

Takva Nedir, Ne Demek? Takva Sahibi Ne Anlama Gelir?

Mansur yavaş ABB'yi iflas ettirdi, 4 yılda aldığı borç miktarı dudak uçuklattı!

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını yayınladı! yer yerinden oynadı! ‘Atın bunu gitsin’

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine müjde! Sürpriz olsun diyerek duyurdu!