Ekonomide kritik gün perşembe! Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Bankanın bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesine yükselttiği düşünülürse, bu toplantı büyük bir önem taşıyor.

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Ekonomide kritik gün perşembe! Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Bekleyiş Sürüyor: Merkez Bankası Temmuz Ayı Faiz Kararı Yaklaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı faiz kararı için beklentiler artıyor.

TCMB'nin faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomide kritik gün perşembe! Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Faiz Beklentileri

AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 500 baz puan artış yönünde gerçekleşti.

Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Haziran ayında politika faizi yüzde 15'e yükselmişti.

Ekonomide kritik gün perşembe! Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

TCMB'nin Politika Faizi Kararının Önemi

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele çerçevesinde büyük bir önem taşıyor. Faiz kararları, ekonomik büyüme, enflasyon hedefleri ve finansal istikrar gibi unsurları etkileyebilir. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar, TCMB'nin faiz politikasındaki tutumunu yakından takip ediyor.

20 Temmuz'da açıklanacak faiz kararı, ekonomik beklentileri ve piyasalardaki hareketliliği etkileyebilir. Kararın ardından, finansal piyasalarda önemli reaksiyonlar gözlemlenebilir.

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