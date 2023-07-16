Cevdet Yılmaz'dan ekonomi ile ilgili çok önemli açıklamalar ' Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'e konuk olarak hem ekonomi hem de gündem ili ilgili, konularda çok önemli açıklamalarda bulundu..

Yılmaz canlı yayında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında yer alan başlıca detaylar:

DARBEYE DİRENİŞİN 7. YILI

"15 Temmuz çok önemli bir kırılma noktasıdır. Darbeler tarihi 27 Mayıs'a kadar geri götürülebilir. Diğerlerinden daha çok ön plana çıkan tarafı dış bağlantılı ve uzun vadeli bir proje olarak görülüyor. Devletin bütün organlarına sızmış olan bu yapıyla mücadele kolay olmadı. Milletten topladıkları vergiyle alınmış silahları millete çeviren bu hainler büyük bir ihanet işledi.

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Bu karanlığı milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sokağa çıkarak demokrasiye ve vatana sahip çıktı. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde terör devleti oluşturmaya çalışanlara 15 Temmuz ile beraber çok büyük bir cevap verildi. Hain yapılardan temizlenmiş ordumuz bu dönemden sonra çok başarı operasyonlar düzenledi.

"ÇANAKKALE RUHU GİBİ YENİKAPI'DA DA YENİ BİR RUH OLUŞTU"

Türkiye yeni bir döneme girdi. Çanakkale ruhu gibi Yenikapı'da da yeni bir ruh oluştu. O gece canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kendi kararını kendi veren, kendi göbeğini kendi kesen 'bağımsız' bir Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. FETÖ ile mücadelemiz başarılı bir şekilde bugünlere kadar geldi, ancak bittiğini hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bu mücadele her zaman devam edecek.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN S.ARABİSTAN-KATAR-BAE TURU

Cumhurbaşkanımız yarın bu ziyaretlerine başlayarak, S.Arabistan-Katar-BAE'nin ardından KKTC'ye geçecek. Körfez ülkeleri son yıllarda güçlü olan finansal yapılarını daha da güçlendirdiler. Bu ülkeler bizim komşularımız, dolayısıyla bu ülkelerle iyi ilişkiler kuruyoruz.

"TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA SERMAYE GİRİŞİ OLACAK"

Bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş birliklerini güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye'ye yatırım anlamında önemli kazanımlar getirecektir. Birçok alanda iş birliği imkanımız var, Türkiye'ye dönük çok güzel bir yaklaşım ve siyasi idareler gördük. Teknik ekipler daha sonra Türkiye'ye gelerek muhataplarla görüşmeler yaptılar. Bunun meyvelerini ileriki dönemlerde toplayacağız. Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek.

"AB'NİN MENFAATİ TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAK"

Türkiye siyasette de ekonomide de bir bölgeyi diğer bir bölgeye tercih eden bir ülke değil. Nerede bir fırsat varsa, onu değerlendirmekten tereddüt etmeyiz. Bizim ilkemiz kazan-kazan ilkesi. Türkiye'nin çalışma modeli farklı, özellikle sömürgeci geçmişten gelmemiş bir ülke olarak Afrika'da bulunmamız o ülkelerin faydasına olmuş oluyor. Avrupa'da milyonlarca insanımız var, ticaretimizin neredeyse yarısı Avrupa'da, yani burada çok önemli bir rol oynuyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ MESELESİ

Uzun zamandır Türkiye'ye karşı dışlayıcı bir tavır sergileniyordu. Türkiye ile ikili ilişkilerini AB üzerinden konumlanarak kendi içlerine çekmeye çalışan bir zihniyet var. Halbuki AB'nin menfaatleri Türkiye ile birlikte çalışarak gerçekleşir. Ancak bazı ülkeler kendi hesaplarını AB üzerinden ifade etmeye çalışıyorlar. Biz tam üyelik müzakereleri olan bir ülkemiz. Gümrük birliğimiz ve vize muafiyetimiz üzerinden daha yoğun çalışmalar sergileyeceğiz. Şu anki Gümrük Birliği sadece Sanayii alanını kapsıyor, ve ileri ki zamanlarda bu seçenekler çoğalacaktır."

KAYNAK: A HABER

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