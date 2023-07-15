Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun!" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" dedi.