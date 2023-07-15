Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da neredeydi? İşte 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu!

15 Temmuz tarihinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki konutuna geçerek, darbe girişimini televizyondan takip ettiği anlar tekrar gündem oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da neredeydi? İşte 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu!

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşmeye çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

FETÖ terör örgütüne bağlı darbeci askerler, 251 vatandaşımızı şehit etti. Darbe teşebbüsü başarılı olamadı, fakat o gece yaşananlar tarihe kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki halkımız, tankların ilerlemesine engel oldu.

O gece dikkat çeken bir isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Halkımız darbeye karşı direnirken, Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti.

15 Temmuz gecesi 23.00-23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evine geçti.

Burada bekleyen ve gelişmeleri televizyondan takip eden Kılıçdaroğlu'nun o karesi, tekrar gündeme geldi.

Florya'da saklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan görüntüsü, bazı soru işaretlerini akıllara getirdi.

Bu soru işaretlerinden biri, Kılıçdaroğlu'nun neden 15 Temmuz gecesi sabaha kadar grand tuvalet beklediğiyle ilgiliydi.

KRAVATINI DEĞİŞTİRDİ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesinde kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi 23.00-23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nun lacivert kravat taktığı güvenlik kameralarında görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da neredeydi? İşte 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu!

Havalimanından sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın Florya'daki evinde saklanan CHP liderinin televizyon izlerken çekilen fotoğrafında ise kravatını kırmızı ile değiştirdiği dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da neredeydi? İşte 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu!

Akıllara ise Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi sabaha kadar neden grand tuvalet beklediği geldi.

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