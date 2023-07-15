Erzincan’da kiraz üreticilerinin yüzü gülüyor! 79 yaşındaki çiftçi hayatında bu kadar bol kiraz hasadı görmedim dedi

Erzincan'da kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü de gülmeye başladı. 79 yaşında ki üretici ömründe daha önce bu kadar bol kiraz hasadı yapmadığını söylerken pazar sıkıntısı çekildiğine vurgu yaptı.

Son yıllarda Erzincan tarım sektöründe ağırlık kazanmaya başlayan kiraz, gerek dikim sahası gerekse üretim açısından büyük bir gelişme gösteriyor. Özellikle geçtiğimiz yıl pazarlama noktasında sıkıntı yaşanmaması çiftçilerin kiraza yönelmelerinde büyük bir etken olarak öne çıkıyordu ancak bu yıl öyle olmadı. 300 kilo verim aldığı alandan 2,5 tona yakın verim elde ettiğini belirten üreticiler, pazar sıkıntısı yaşıyor. Sezon başında verdiği fiyatlara uymayan ihracat firmalarının ve tüccarların sürekli alım fiyatlarında oynama yapmaları üreticilerin de tepkilerine neden oluyor.

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasattan memnun olsalar da pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar.

Adeta üzüm salkımı gibi görünen kiraz, neredeyse dalları kırma noktasına gelecek. Bu kadar verimi ömrü boyunca görmediğini ifade eden ve çocukluktan beri Bayırbağ köyünde çiftçilik yapan 79 yaşında ki kiraz üreticisi Selami Demirel, "Bayırbağ köyündenim. Doğup büyüme hep çiftçilik yaptım. 79 yaşındayım. Erzincan'da ve takip ettiğime göre Türkiye'nin her yerinde görülmemiş bir rekolte var. Ben ilk olarak böyle bir rekolte görüyorum. Geçen sene 300 kilo çıkan yerden şuanda 1,5 - 2 tona yakın topladım. Daha da 500, 600 kilo daha çıkar. Bol olunca, şimdi bir iç piyasamız var, bir de ihracat var. Bu sene ihracatçı geldi, kilosu 30 lira 50 lira arasında anons yaptı. Fakat bu tabi ki kalibreye göre. 24 kalibre ve üzeri. Tarla da kiraz alan da yok. Şimdi götürüyorsun ihracatçıya, kantara koyuyor ihracatçı, bakıyor ve konuşma hakkın yok bir kere. Kafasına göre beğeniyorsa alıyor. Ben ilk birinci defa götürdüm dedi ki 25 lira. İkinci sefer götürdüm dedi ki 20 lira. Üçüncü sefer götürdüm 20 liralığın dengini, baktı ve ben alamam bunu dedi. 10 liraya verdim kilosunu. İhracatçılar gitti şimdi bir de tüccar almıyor. Tüccarınki de aynı, bakıyor kafasına göre fiyat veriyor. Dün götürdüm ben, en birinci kirazı, 26-28 kalibre kiraz 20 lira dedi. Ben de çok ısrar ettim ama mümkün değil alamıyorum diyor. Başka yerde de alıcı yok ki ona vermeyim de öbürüne vereyim. Pazar sıkıntısı var. Dedikleri paraya alıyorlar. Üreticinin söz hakkı hiç yok.

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Şimdiye kadar hiç kooperatifleşme olmamış ki, ama olabilirse tabii ki memnun oluruz. Geçen sene kirazı ben 18 liradan başladım, 27 liradan bitirdim. Geçen sene ihracatçıya verdim. Bu sene ihracatçıya verdim 15 liradan, kaldı. Şimdi de tüccara veriyorum. O da 20 lira yazıyor" diye konuştu.