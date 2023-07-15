Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

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Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Bodrumlu hayranlarıyla buluştu.

Biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye "Delikanlım" şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yaptı dedirtti.

Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan'ı sahneye davet etti. "Zeyno" ve "Antep'in Hamamları" şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

Sıcak havada Yıldız Tilbe yine coşturdu! Elbiseleri yine çok konuşuldu

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