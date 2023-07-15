Mehmet Şimşek'ten Önemli açıklamalar: 'Kalan iki eksiğimizi de hızla gidereceğiz'

Türkiye'nin "gri listeden" çıkması için kalan 2 eksikliğin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileriyle yapılan ilk toplantının ardından hızlı ve etkili bir koordinasyon süreci başlatıldı.

KALAN İKİ EKSİĞİMİZİ GİDERECEĞİZ

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede görevli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin ardından kara para aklama ile mücadeleye yönelik özel soruşturma büroları kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip ülkemizin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceğiz" dedi.

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GRİ LİSTE NEDİR?

Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından oluşturulan, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor.

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