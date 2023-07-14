Merkez Bankası yayınladı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, buanket döneminde yüzde 43,82 oldu. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşti.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,13 iken, bu anket döneminde yüzde 18,94 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,17 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

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kaynak: haber3