Merkez Bankası yayınladı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayınladığı anketle yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi paylaştı. Ankette yer alan bilgilere göre Doların TL karşısındaki değeri 28.46 şeklinde aktarılırken, yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 43.82 olarak paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Merkez Bankası yayınladı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre, yıl sonucu Dolar/TL beklentisi 28.46 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 31.42 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ankette yıl sonu Dolar/TL beklentisi 26.18 lira, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 28.99 TL olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, buanket döneminde yüzde 43,82 oldu. TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşti.

nedret-binici-fygnt4cduea-unsplash-1.jpg

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,13 iken, bu anket döneminde yüzde 18,94 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,17 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

kaynak: haber3

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!
Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!
SSK, BAĞ-KUR, Tarım ve Memur emeklilerinin alacağı maaşlar belli oldu, İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli aylıkları
SSK, BAĞ-KUR, Tarım ve Memur emeklilerinin alacağı maaşlar belli oldu, İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli aylıkları
Borsa İstanbul BIST, rekor üstüne rekor kırıyor! 6435 puana ulaştı
Borsa İstanbul BIST, rekor üstüne rekor kırıyor! 6435 puana ulaştı
Büyük indirim geldi! Bu fırsat kaçmaz! Tarım Kredi Kooperatif Temmuz özel indirimi başladı: Büyük indirim listesi yayınlandı
Büyük indirim geldi! Bu fırsat kaçmaz! Tarım Kredi Kooperatif Temmuz özel indirimi başladı: Büyük indirim listesi yayınlandı
Son Haberler
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Muratpaşa’da 15 Temmuz'da yaşananlar fotoğraflarla sergilendi
Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Güney Kore’de sel başkenti karanlığa gömdü: 4 binden fazla ev elektriksiz kaldı
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Yol verme kavgasında bıçak çekildi! Zanlı ölenin kendi kendini bıçakladığını iddia etti
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Çay severleri çaydan soğutacak haber! Çaya Yüzde 9,5'luk bir zam daha geldi!
Çay severleri çaydan soğutacak haber! Çaya Yüzde 9,5'luk bir zam daha geldi!
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Çok Okunanlar
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Emeklilere yapılan zam TBMM'den geçti! İşte kimler ne kadar maaş alacak?
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Brad Pitt'den şok açıklama! Dünyanın en ünlü çifti kanlı bıçaklı oldu!
Brad Pitt'den şok açıklama! Dünyanın en ünlü çifti kanlı bıçaklı oldu!
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
14 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!