Mehmet Muş'tan Seyyanen zamla ilgili önemli açıklama: Güncellenecek

TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, seyyanen zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Muş'tan Seyyanen zamla ilgili önemli açıklama: Güncellenecek

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi veren Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim. Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"SPEKÜLASYONA GİTMEYE GEREK YOK"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin iddialar hakkında da konuşan Muş, "TÜİK enflasyon verisi açıkladığı zaman, beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz ama başka veriler açıkladığı zaman hoşumuza gidiyorsa o verileri kullanıyoruz, böyle bir şey olamaz. Açıkladığı rakamlar devletin resmî rakamlarıdır ve biz bunlara göre değerlendirme yapmak durumundayız ve bunun üzerinde farklı bir spekülasyona gitmeye gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

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1,9 MİLYON EYT BAŞVURUSU

Muş, EYT ile ilgili şu verileri paylaştı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon başvuru alınmıştır. Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda toplam 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmış ve sigortalılar bilgilendirilmiştir."

KAYNAK : SABAH

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