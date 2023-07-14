Ekrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı. Davada İmamoğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Ekrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi

'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda bazı kişilerin Şadi Yazıcı'yı yuhalamalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"LAN 3,5 SENE. 3 AYINI SİZ ÇALDINIZ LAN"

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı.

O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı.

ŞADİ YAZICI ŞİKAYETÇİ OLDU

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

"SAVUNMA YAPILACAK BİR DURUM YOK"

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla sunmuş olduğu beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ettiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Savcılık, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ekrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

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