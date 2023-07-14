Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!

İstanbul'da İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparklara 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere zam kararı alındı. En düşük otopark ücreti 23 TL, en yüksek ücret 130 TL oldu.

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Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

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YOL ÜSTÜ OTOPARK TARİFESİ DEĞİŞTİ

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 28 liradan 33 TL'ye, 1-2 saat arası 36 TL'den 42 TL'ye, günlük 80 TL'den 94 TL'ye, sonraki her saat başı ücreti de 12 liradan 14 liraya yükseltildi.

Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 TL, 1-2 saatlik ücret 33 TL, günlük ücret 80 TL oldu.

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