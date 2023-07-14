Araçlarını İSPARK'a bırakanlar dikkat! Dev zam 1 Ağustos'ta yürürlükte! En yüksek 130 TL oldu!

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

YOL ÜSTÜ OTOPARK TARİFESİ DEĞİŞTİ

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 28 liradan 33 TL'ye, 1-2 saat arası 36 TL'den 42 TL'ye, günlük 80 TL'den 94 TL'ye, sonraki her saat başı ücreti de 12 liradan 14 liraya yükseltildi.

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Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 TL, 1-2 saatlik ücret 33 TL, günlük ücret 80 TL oldu.