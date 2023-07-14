İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

2023 yılı için reklamlara 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL ayıran İBB yönetimi, yıllardır tamamlanamayan Tuzla-Kaynarca-Pendik metro hattının reklam panolarını bir yılda 10 kez değiştirildiği ortaya çıktı. Pendikliler duruma tepki gösterirken bir çok kişi sokakta "İBB'de reklam var, hizmet yok!" şeklinde sitemlerini dile getiriyor.

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İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

İBB tarafından yürütülen Tuzla-Kaynarca-Pendik metro hattının güzergahındaki reklam panolarının bir yıl içerisinde 10 kez değiştirildiği öğrenildi.

Yapımına İBB'nin AK Parti döneminde başlanan Tuzla-Kaynarca-Pendik metro hattında, yıllardır süren çalışmalara rağmen açılış henüz gerçekleştirilmedi. Yıllardır çalışmaların devam ettiği metro hattının güzergahındaki reklam panolarının ise İBB tarafından bir yıl içerisinde 10 kez değiştirildiği öğrenildi.

Reklama İBB 2023 yılı bütçesinden 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL ayıran İBB'nin metro hattını kullanıma açması yerine reklam panolarını defalarca kez değiştirmesi tepkilere neden oldu. Metro şantiyesi yanında bulunan reklam panosunun değiştirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapımın hala devam ettiği güzergahtaki bir metro istasyonu ise havadan görüntülendi.

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

İBB'de reklam var, hizmet yok! Tuzla-Kaynarca-Pendik reklam panoları bir yılda 10 kez değiştirildi

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